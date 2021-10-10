ЦИК Грузии - По состоянию на 10 октября избирательная комиссия пересчитала результаты 812 участковых избирательных комиссий

По данным ЦИК, по состоянию на 10 октября избирательная комиссия пересчитала результаты 812 участковых избирательных комиссий, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По данным ЦИК, данные 360 участковых избирательных комиссий пересчитаны на основе внесения изменений в законодательство. По данным ЦИК, указанные участки были определены методом случайной выборки.

«Из этих данных выяснилось, что в 66,7% изменений не наблюдалось, а данные на 121 избирательном участке были изменены незначительно, что не повлияло на результаты выборов.

Результаты 257 участковых избирательных комиссий были проверены с учетом критериев, которые председатель ЦИК представил общественности и окружным избирательным комиссиям в качестве рекомендации», — говорится в заявлении.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что по рекомендации председателя ЦИК 9 октября окружные избирательные комиссии пересчитали результаты 257 участковых избирательных комиссий, куда большинство наблюдателей с многолетним опытом подавали жалобы с просьбой о пересчете голосов или бюллетенями.

«Процесс пересчета бюллетеней в окружных избирательных комиссиях еще раз подтвердил, что главная цель избирательной администрации — сделать избирательный процесс прозрачным и открытым, а также, чтобы доверие к результатам выборов было высоким. Жалобы уполномоченных лиц рассматриваются как в городских, так и в районных судах, и избирательная комиссия будет действовать в соответствии с решениями судов», — заявили в ЦИК.