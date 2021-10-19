Из Одессы в Тбилиси назначен прямой авиарейс

Низкобюджетная украинская авиакомпания Bees Airline свяжет Тбилиси с Одессой, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии, которое уже выдало авиакомпании разрешение на полеты, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Рейсы в направлении Одессы будут осуществляться с 22 октября 2021 года раз в неделю по пятницам.

По словам заместительницы министра экономики Грузии Мариам Квривишвили, несмотря на пандемию, на авиационном рынке Грузии появляются новые направления, что будет способствовать развитию местного туризма и гражданской авиации.

«Украина — один из наиболее стратегических целевых туристических рынков Грузии, число посетителей из этой страны растет с каждым годом. По данным на 2021 год, Украина входит в тройку лидеров по количеству иностранных посетителей. Решение авиакомпании Bees Airline окажет положительное влияние на туристический сектор Грузии, как на традиционные туристические направления, так и на новые направления», — сказала Квривишвили.

Авиакомпания Bees Airline появилась на грузинском авиационном рынке в апреле 2021 года. Изначально авиакомпания открыла воздушную линию Киев-Тбилиси-Киев, а с июня к ним добавились направления Киев-Батуми-Киев и Херсон-Тбилиси-Херсон.

Власти Грузии восстановили регулярное авиасообщение с 1 февраля этого года.

При прилете в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране.

Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный при наличии соответствующего документа.