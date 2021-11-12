В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 4 445 новых случаев заражения коронавирусом, 3 508 человек выздоровели, 77 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране проведены 50 782 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 775 826, при этом 708 820 человек выздоровели, 10 816 - скончались.
В настоящее время 55 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 856 - на стационарном лечении.
По состоянию на 12 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 7 103 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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