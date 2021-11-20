В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 318 новых случаев заражения коронавирусом, 2 457 человек выздоровели, 70 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинский правительственный сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 52 962 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 808 889, при этом 743 927 человек выздоровели, 11 422 - скончались.
В настоящее время 48 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 471 - на стационарном лечении.
По состоянию на 20 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 7 293 человека.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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