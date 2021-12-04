Грузия впервые стала членом руководящего органа Всемирной туристской организации

Грузия впервые избрана членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Голосование состоялось на 24-й сессии Генассамблеи ЮНВТО, которая в эти дни проходит в Мадриде (Испания). Включение Грузии в Исполнительный совет организации поддержали 22 из 35 государств-членов.

Полномочия страны истекают в 2025 году. Как указывают в Минэкономики, учитывая свое стратегическое положение, с точки зрения развития туризма Грузия сможет продвигать интересы как черноморского, так и восточноевропейского регионов.

«Это событие имеет историческое значение для нас и для грузинского туризма», - заявила глава Минэкономики Натия Турнава, находящаяся в Мадриде.

Она напомнила, что в целом членами ЮНВТО являются около 200 стран и только 35 из них – это члены Исполнительного совета. При этом Грузия утверждена квотой Европы.

«Это означает, что в первую очередь мы сможем оказать определенное позитивное влияние на развитие глобального туризма, его восстановление во время пандемии COVID-19. Конечно, это будет положительно и для Грузии, потому что мы привнесем изменения, которые пойдут на пользу мировому туризму в целом и, очевидно, будут важны и для Грузии», - заявила Турнава.