В Грузии за сутки выявлено около 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 3 950 новых случаев заражения коронавирусом, 2 014 человек выздоровели, 40 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведено 54 482 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 861 883, при этом 801 864 человека выздоровели, 12 298 - скончались.
В настоящее время 35 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 528 - на стационарном лечении.
По состоянию на четвертое декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 889 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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