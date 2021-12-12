Грузия готова подписать Cоглашение о свободной торговле с США - министр

Обращение американских конгрессменов своевременное, Грузия полностью готова подписать Cоглашение о свободной торговле с США, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Турнава прокомментировал письмо группы американских конгрессменов с призывом к торговому представителю США укрепить торговые и инвестиционные связи с Грузией.

«Мы, власть в целом, проделали для этого большую работу. Минэкономики за последние годы очень активно поработало с Торговым представительством США, чтобы создать все предварительные условия для того, чтобы непосредственно перейти уже к переговорам», - сказала Натия Турнава.