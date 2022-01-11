Бизнес Грузии поддерживает инициативу открытия местного фармацевтического рынка для Турции

БАКУ /Trend/ - Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции, что позволит снизить цены на лекарственные препараты. Эта инициатива правительства Грузии является разумным и своевременным шагом, говорится в заявлении Бизнес-ассоциации Грузии, сообщает во вторник Trend.

"При проведении реформы необходимо защищать и учитывать интересы всех сторон. Мы считаем важным пересмотреть действующее законодательство и принять соответствующие справедливые решения, которые принесут пользу как гражданам, так и компаниям, работающим в фармацевтическом секторе", - говорится в заявлении.

"Мы рады, что Агентство конкуренции, которое располагает подробной информацией о ситуации на фармацевтическом рынке, участвует в процессе регулирования качества и стоимости лекарственных препаратов", - добавили в пресс-службе.

Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на этой неделе будут приняты решения, которые позволят значительно снизить цены на лекарственные препараты благодаря их импорту из Турции.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)