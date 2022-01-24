В Грузии изменили протокол лечения детей от коронавируса

Грузия 24 января 2022 22:59 (UTC+04:00)
В Грузии изменили протокол лечения детей от коронавируса

В Грузии изменили протокол лечения детей, инфицированных коронавирусом – теперь их можно положить в клинику только при наличии определенных симптомов. Об этом в интервью телекомпании «Рустави-2» сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

По ее словам, если у ребенка нет высокой температуры в течение долгого времени, температура поддается жаропонижающим препаратам, нет других сопутствующих симптомов, сильного кашля, то управлять такими случаями успешно можно и в домашних условиях.

В том случае, если ребенку не обязательна госпитализация, он должен оставаться дома и продолжать соответствующее лечение.

Она отметила, что случаи «ненужной госпитализации» загружают клинический сектор.

«Протокол изменился, в большем внимании, безусловно, нуждаются дети в возрасте до одного года», - заявила Габуния.

Минздрав Грузии дает указания клиникам следовать новому протоколу лечения детей, чтобы избежать с одной стороны загруженности госпитального сектора, а с другой - стресса как для маленьких пациентов, так и для их родителей.

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