Турция стала ведущим торговым партнером Грузии в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года товарооборот между Грузией и Турцией составил 2,1 миллиарда долларов. При этом доля Турции в суммарном товарообороте Грузии составила 15 процентов. Таким образом, Турция стала ведущим торговым партнером Грузии в прошлом году.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года вырос на 40 процентов по сравнению с 2020 годом (1,5 миллиарда долларов). Доля Турции в общем товарообороте Грузии в 2020 году составила 14,1 процента.

По данным ведомства, Турция в 2021 году заняла первое место среди основных торговых партнеров Грузии. Далее следуют Россия (1,6 миллиарда долларов) и Китай (1,4 миллиарда долларов).

Грузинский экспорт в Турцию в 2021 году вырос на 69,1 процента по сравнению с 2020 годом (190,5 миллиона долларов) – до 322,2 миллиона долларов. Турция заняла четвертое место среди основных экспортных партнеров Грузии. При этом в тройку лидеров вошли Китай (615,5 миллиона долларов), Россия (610 миллионов долларов) и Азербайджан (531,7 миллиона долларов).

Грузия в 2021 году импортировала из Турции товары на сумму 1,8 миллиарда долларов, что на 29,6 процента больше, чем в 2020 году (1,4 миллиарда долларов). Таким образом, Турция заняла первое место среди ведущих торговых партнеров Грузии по импорту. За Турцией следуют Россия (один миллиард долларов) и Китай (864,8 миллиона долларов).

В целом внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) в 2021 году составил 14,3 миллиарда долларов, что на 25,6 процента превышает показатель 2020 года (11,3 миллиарда долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)