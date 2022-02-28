Нацбанк Грузии дал прогноз по колебаниям обменного курса лари

БАКУ /Trend/ - В Грузии, скорее всего, сохранятся колебания обменного курса лари. Об этом заявил вице-президент Национального банка Грузии Папуна Лежава, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, регулятор располагает достаточными резервами для обеспечения эффективного функционирования валютного рынка.

"Несмотря на использование резервов в размере до одного миллиарда долларов во время пандемии COVID-19, сегодня резервы нацбанка находятся на достаточном уровне благодаря большому объему помощи от финансовых учреждений-партнеров, полученной после пандемии", - сказал Лежава.

Он отметил, что нацбанк также поддерживает свои резервы за счет валютных резервов, накопленных до пандемии.

Официальный курс на 28 февраля составляет 3154 лари/1 доллар США.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)