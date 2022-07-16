Грузия получила статус оперативного партнера НАТО по операции «Морской страж»

Тактические подразделения береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии успешно завершили четырехуровневую оценку НАТО, после чего Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии статуса оперативного партнера по операции «Морской страж», сообщает МВД, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Морская операция НАТО по обеспечению безопасности «MSO SEA GUARDIAN» стартовала в ноябре 2016 года и заменила военно-морскую операцию «Активные усилия» (Operation Active Endeavor), действовавшую в рамках 5-ой статьи НАТО в 2001–2016 годах.

Операция SEA GUARDIAN - единственная морская операция военно-морских сил Альянса, в зону действия которой входит Средиземное море. Основная цель операции - обеспечение безопасности на море и своевременное реагирование на угрозы. Упомянутая операция направлена ​​на предотвращение любых попыток террористической деятельности на море.