Минздрав Грузии не видит повода для беспокойства из-за обезьяньей оспы

«Обезьянья оспа» не так распространена, как другие респираторные вирусные заболевания, поэтому причин для паники в Грузии нет, заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на «Новости-Грузия».

В Грузии был зафиксирован всего один случай «обезьяньей оспы», у больного, вернувшегося из поездки — он уже выздоровел, передачи заболевания не произошло.

«Обезьянья оспа» не является пандемией, а представляет собой «концентрированную эпидемию в определенных группах населения», — сказал Гамкрелидзе.

Всемирная организация здравоохранения накануне объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с «обезьяньей оспой». На сегодняшний день в 75 странах зарегистрировано более 16 тысяч случаев. В европейском регионе ВОЗ оценивает риск как высокий.