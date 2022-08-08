Китайская компания расширяет индустриальную зону в Кутаиси

Свободная индустриальная зона "Хуалинг" (Hualing) в Кутаиси будет расширена на несколько гектаров, соответствующее соглашение было подписано между Министерством экономики и устойчивого развития и китайской компанией Hualing. Как передает Trend со ссылкой на грузинмкие СМИ, об этом сообщает Минэкономики Грузии.

Правительство Грузии в июле дало разрешение китайской компании "Хуалинг" расширить на несколько гектаров индустриальную зону в Кутаиси. "Хуалинг" осуществляет проекты в различных городах Грузии. В том числе в Кутаиси, где есть свободная индустриальная зона и уже действуют до десяти предприятий.

"Для нас очень важно создать современную промышленную зону, где будут созданы все условия для привлечения дополнительных инвестиций и занятости населения. Компания обязуется сделать дополнительные инвестиции в размере нескольких миллионов", – заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили.

По его словам, инвестиции пойдут на обустройство подходящей инфраструктуры и трудоустройства сотен граждан.

В результате расширения будет создана дополнительная инфраструктура, которая поможет местным и иностранным инвесторам в короткие сроки создать на территории "Хуалинг Тиз" различные предприятия, перерабатывающие проекты или склады.

Свободная индустриальная зона "Хуалинг" в Кутаиси действует с 1 октября 2015 года.

Китай входит в тройку торговых партнеров Грузии – торговый оборот за первое полугодие этого года между странами составил 622,5 миллиона долларов.