Премьер-министр Грузии представил проект строительства искусственного «Пальмового острова» в Батуми

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 3 сентября, заложил начало строительству в акватории города-курорта Батуми искусственного «Пальмового острова», передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Уверен, что крупнейший инвестиционный проект в регионе будет способствовать росту и без того прочной международной репутации Батуми и экономическому прогрессу Аджарии», - сказал Гарибашвили на презентации. По его словам, «этот проект полностью соответствует экологическим стандартам», пишет агентство «Новости-Грузия».

Заложив памятную капсулу, премьер вновь сказал о том, что несмотря на сложную ситуацию в мире, страна сохранила мир, стабильность и сильное экономическое развитие.

«Такие проекты нам необходимо реализовывать в стране уже сегодня. Реализация больших, масштабных проектов… Тот факт, что группа начала реализовать такой масштабный проект, еще раз показывает, что сегодня в Грузии созданы уникальные условия. Вы знаете, что у нас двузначный экономический рост, в то же время вы прекрасно знаете, что весь мир сегодня сталкивается с самыми большими вызовами, рецессия почти везде, и мы сохранили, прежде всего, мир, стабильность и сильное экономическое развитие», - сказал Гарибашвили.