Аэропорт Кутаиси ждет в 2023 году миллион пассажиров

Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели в будущем году, предположительно, примет более миллиона пассажиров. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.

Как отметила Арчуадзе, на данный момент приоритетным является рынок Азии. Именно поэтому с октября этого года в тбилисском аэропорту авиакомпания Thai Air Asia X осуществит полеты в направлении столицы Таиланда – Бангкок. Полеты будут осуществляться в неделю два раза.

"На этом этапе рынок Азии для нас является приоритетным. Мы представлены на рынке Европы и Ближнего Востока довольно хорошо и уже говорим об увеличении полетов", - заявила Арчуадзе на презентации исследования инвестиционной компании Galt&Taggart.

Презентация исследования компании прошла в Тбилиси и она была посвящена теме "Туризм – вызовы и перспектива". Глава Объединения аэропортов Грузии вместе с представителями крупных представителей сектора туризма говорила о развитии авиационного рынка и перспективах в данной отрасли.

По словам Арчуадзе, идет работа над улучшением инфраструктуры аэропорта.

Арчуадзе сообщила, что с 10 октября аэропорт Кутаиси будет закрыт в течение двух недель из-за реконструкции взлетно-посадочной линии. По словам Арчуадзе, в прошлом году был расширен и в шесть раз увеличен терминал аэропорта Кутаиси из-за возросшего спроса. В августе этого года аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров. В этом году аэропорт ждет более 800 тысяч человек.

По словам Арчуадзе, главным приоритетом является выход на новые рынки. По ее словам, к примеру, для региона Имерети добавление нового прямого рейса в направлении Абу-Даби принесло хорошие результаты, самолеты работают практически по полной нагрузке.

"Аэропорт находится рядом с Цхалтубо. Мы надеемся, что этот край в ближайшие пять лет объединит спа-курорты, рестораны, казино, гостиницы", - отметила Арчуадзе.

На презентации Арчуадзе также рассмотрела темпы восстановления туризма на местном и международном рынках, результаты индустрии гостиницы, а также будущие проекты.