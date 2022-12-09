Премьер Грузии обсудил с директором Bloomberg перспективы сотрудничества

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества правительства с глобальным директором международной медиаплатформы Bloomberg Тоддом Байером. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Администрации правительства страны.

На встрече, состоявшейся в Администрации правительства, разговор коснулся плодотворного сотрудничества между правительством Грузии и Bloomberg. Стороны ознакомились с совместно реализованными проектами и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Байер представил премьеру итоговую презентацию совместно реализованной кампании – A Pleasure Doing Business.

В рамках кампании была подготовлена реклама о Грузии, а также запланирована маркетинговая кампания, с помощью которой миллионы людей узнали о благоприятной инвестиционной и деловой среде в Грузии.

Было отмечено, что Bloomberg в рамках мандата сотрудничества с правительством Грузии способствует позиционированию страны как регионального хаба посредством международных медиакампаний.

В ходе кампании Bloomberg активно сотрудничал с администрацией правительства, агентством "Производи в Грузии" и Национальной администрацией туризма.