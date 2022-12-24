В Грузии сообщили об обнаружении новых запасов нефти

Британская нефтедобывающая компания Block Energy объявила об обнаружении запасов нефти близ села Патардзеули на востоке Грузии. На пресс-релиз, который компания опубликовала на сайте Лондонской фондовой биржи, обратило внимание издание Bm.ge, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В заявлении указано, что после последнего этапа тестирования скважины, который начался 9 декабря, добыча нефти на данном участке составляет 45 баррелей в день.

Месторождение в Патардзеули было передано компании Block Energy в 2020 году, однако нефть там добывали еще советское время. В частности, в 1975-1985 годах добыча составила 98 млн баррелей.

В июле сообщалось, что в Грузии обнаружено газовое месторождение объемом 16 млрд кубометров. Оператором лицензии на разведку и добычу нефти и газа на данном участке также является компания Block energy.