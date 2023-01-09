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В Грузии построят ветряную электростанцию мощностью 50 МВт

Грузия Материалы 9 января 2023 16:04 (UTC +04:00)
В Грузии построят ветряную электростанцию мощностью 50 МВт

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Правительство Грузии одобрило проект соглашения о строительстве ветряной электростанции в крае Имерети на западе страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства после заседания кабинета министров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Члены правительства обсудили проект распоряжения "О заключении соглашения между правительством Грузии и ООО "Аджария энерджи - 2007" о строительстве Имеретинской ветряной электростанции. Правительство одобрило этот проект", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на проведение подготовительных работ по строительству ветряной электростанции отведено 24 месяца после подписания соглашения.

Новая электростанция будет вырабатывать до 181 млн КВт⋅ч в год. Объем инвестиций составит $66 млн.

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