Денежные переводы в Грузию установили исторический рекорд

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2022 года вырос на 86,1% по сравнению с 2021 годом и составил 4 372,4 миллиона долларов, что является историческим максимумом, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев 2021 года уступала первенство Италии.

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 2 067,7 миллиона долларов – 47,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2022 года выросли на 133,2% по сравнению с декабрем 2021 года и составили 535,3 миллиона долларов.

В декабре из России перечислено 317,3 миллиона долларов – 59,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в декабре 2022 года поступило денежных переводов на 699,2% больше, чем за тот же период 2021 года.

В декабре из Грузии за границу перевели 33,8 миллиона долларов, что на 1,5% больше, чем за тот же месяц 2021 года.

За 2022 год из Грузии за границу перевели 343,5 миллиона долларов, что на 8,4% больше, чем за 2021 год.