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Georgian Airways приступила к выполнению полетов в Россию

Грузия Материалы 20 мая 2023 09:21 (UTC +04:00)
Georgian Airways приступила к выполнению полетов в Россию

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Грузинский национальный перевозчик Georgian Airways в субботу приступил к выполнению прямых авиарейсов из Тбилиси в Москву. Самолет вылетел из Тбилисского международного аэропорта в 08:00, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидаемое время прибытия в московский аэропорт Внуково - 10:15. Как сообщили корреспонденту ТАСС в авиакомпании, первый борт, вылетевший в Москву, заполнен более чем наполовину. Грузинский национальный перевозчик будет летать семь раз в неделю в российскую столицу.

Georgian Airways стала второй авиакомпанией, которая после длительного периода начала выполнять прямые авиарейсы между Грузией и РФ. Самолет российской компании "Азимут" в пятницу совершил первый рейс из Москвы в Тбилиси за четыре года. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.

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