Олаф Шольц проведет переговоры с Ираклием Гарибашвили

Канцлер Германии Олаф Шольц примет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили 9 июня в Берлине. Встреча состоится в федеральной канцелярии, сообщает Trend.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить ряд вопросов, включая внешнеполитические вопросы, проблемы безопасности и европейскую политику. Также ожидается обсуждение вопросов экономического сотрудничества.

Грузия и Германия установили дипломатические отношения в 1992 году и с тех пор активно сотрудничают в различных сферах. Между странами действует более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, охватывающих такие области, как налогообложение, оборона, культура, образование, борьба с преступностью и инвестиции.