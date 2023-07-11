Международный аэропорт в Кутаиси приостановил работу

БАКУ /Trend/ - Союз аэропортов Грузии объявил о временном прекращении работы Международного аэропорта Кутаиси из-за сильного ливня, который привел к затоплению аэропорта, передает Trend.

В сообщении Союза аэропортов Грузии говорится: "Из-за сильного дождя прервана работа пассажирского терминала аэропорта. В настоящее время приняты все необходимые меры предосторожности. Рейсы, запланированные в Международном аэропорту Кутаиси, направляются в Тбилиси".

Очевидцы сообщают, что часть крыши аэропорта обрушилась в одном из залов, а некоторые помещения затоплены и лишены электричества.