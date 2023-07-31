Силы обороны Грузии приняли участие в военно-морских учениях в Шотландии

БАКУ /Trend/ - В Шотландии (Великобритания) прошли многонациональные военно-морские учения Sea Breeze 2023, организованные 6-м флотом США.

В учения также приняли участие Сил обороны Грузии и других стран, где отрабатывались совместные операции по обеспечению безопасности и стабильности на море, сообщили в минобороны Грузии, передает Trend.

Целью учений является усиление возможностей морских сил безопасности Черного моря и «Партнерства ради мира».

В министерстве также сообщили, что в учениях наряду с Грузией участвуют: США, Великобритания, Германия, Франция, Турция, Украина, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Болгария, Румыния, Эстония, Нидерланды, а также группировка постоянных военно-морских сил тральщики НАТО.