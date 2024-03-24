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В Грузии планируется создать лабораторию искусственного интеллекта

Грузия Материалы 24 марта 2024 03:26 (UTC +04:00)
В Грузии планируется создать лабораторию искусственного интеллекта

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На базе государственного Агентства технологий и инноваций Грузии планируется создать лабораторию искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель министра экономики Грузии Иракли Надареишвили в ходе выступления на тематическом мероприятии Агентства США по международному развитию (USAID) в Тбилиси, передает Trend.

По его словам, лаборатория будет ориентирована на практическое применение искусственного интеллекта в различных секторах экономики с целью увеличения конкурентоспособности и производительности грузинского бизнеса.. Замминистра отметил, что особое внимание будет уделено образованию, здравоохранению и сельскому хозяйству.

Он также добавил, что лаборатория будет заниматься разработкой искусственного интеллекта на грузинском языке, чтобы сохранить конкурентоспособность грузинского языка в эпоху технологического прогресса.

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