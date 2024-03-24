В Грузии планируется создать лабораторию искусственного интеллекта

БАКУ /Trend/ - На базе государственного Агентства технологий и инноваций Грузии планируется создать лабораторию искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель министра экономики Грузии Иракли Надареишвили в ходе выступления на тематическом мероприятии Агентства США по международному развитию (USAID) в Тбилиси, передает Trend.

По его словам, лаборатория будет ориентирована на практическое применение искусственного интеллекта в различных секторах экономики с целью увеличения конкурентоспособности и производительности грузинского бизнеса.. Замминистра отметил, что особое внимание будет уделено образованию, здравоохранению и сельскому хозяйству.

Он также добавил, что лаборатория будет заниматься разработкой искусственного интеллекта на грузинском языке, чтобы сохранить конкурентоспособность грузинского языка в эпоху технологического прогресса.