Парламент Грузии принял в I чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния"

БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространили грузинские СМИ.

Согласно информации, "за" проголосовали 83 депутата. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал заседаний.

Законопроект предусматривает, чтобы НПО и СМИ, финансируемые из-за рубежа, регистрировались в специальном реестре и ежегодно заполняли декларацию.

Отметим, что для вступления в силу законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" он должен быть принят в трех чтениях.

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