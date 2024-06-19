Средняя зарплата работников в бизнес-секторе Грузии увеличилась

БАКУ /Trend/ - Средняя номинальная зарплата работников в бизнес-секторе Грузии за январь-март 2024 года составила 1 985,4 лари, что на 12,9 процента больше, чем в первом квартале 2023 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу статистики "Сакстат".

В целом, средняя зарплата работников по найму в Грузии за первый квартал 2024 года достигла 1 943,4 лари, что на 13,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным "Сакстата", в некоммерческом и финансовом секторе также наблюдается значительный рост. Средняя номинальная зарплата здесь за первый квартал 2024 года составила 1 870,0 лари, что на 13,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале 2024 года наибольшие среднемесячные зарплаты зафиксированы в следующих отраслях:

- финансовая и страховая деятельность: средняя номинальная зарплата в этой сфере составила впечатляющие 4 519,4 лари, что на 20,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- информация и коммуникации: в данной области средняя номинальная зарплата достигла 3 956,5 лари. Увеличение на 9 процентов по сравнению с прошлым годом указывает на устойчивый рост заработков в сфере информационных технологий и коммуникаций;

- научная и техническая деятельность: работники, занятые в научной и технической деятельности, получали в среднем 2 672,7 лари в месяц, что на 12 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- строительство: средняя номинальная зарплата в строительной отрасли составила 2 624,6 лари, что на 22,3 процента выше, чем в прошлом году.