В Тбилиси проходит акция протеста после заморозки переговоров о вступлении в ЕС

БАКУ /Trend/ - В Тбилиси протестующие собрались перед зданием парламента и центральным офисом правящей партии «Грузинская мечта» после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года, передает Trend.

Участники митинга протестуют против сегодняшнего решения «Грузинской мечты» и утверждают, что правительство окончательно отказалось от европейского курса страны. По мнению участников акции протеста, европейский выбор Грузии необходимо спасти.

На митинге также присутствуют представители различных оппозиционных политических партий и неправительственных организаций.