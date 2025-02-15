Российская авиакомпания запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Red Wings весной начнет осуществлять рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми, говорится в сообщении авиакомпании, передает Trend.

Согласно информации, полеты в Батуми стартуют 26 апреля. Авиарейсы из Нижнего Новгорода будут осуществляться по субботам, а обратные рейсы выполняться по воскресеньям. С 28 мая добавится еще один рейс: вылеты из Нижнего Новгорода по средам, а из Батуми — по четвергам.

Рейсы в Тбилиси начнутся 28 апреля. На первом этапе они будут выполняться по понедельникам из Нижнего Новгорода и по вторникам в обратном направлении. С 5 июня маршрут расширится: появятся дополнительные рейсы по четвергам, а обратные перелеты будут осуществляться по пятницам.