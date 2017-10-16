Иракские силовики установили контроль над аэропортом Киркука

16 октября 2017 13:26 (UTC+04:00)

Иракские военные установили в понедельник контроль над южным пригородом Киркука Лайлан в спорной с курдами провинции, сообщило командование армии в заявлении, передает РИА Новости.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с курдской автономией провинции Киркук.

"Совместные силы установили безопасность в пригороде Лайлан, нефтяном месторождении Баба-Гургур и в Северной нефтяной компании", — заявили военные.

Ранее военные также сообщили о контроле над нефтяным месторождением Бей Хасан, военной базой K-1 и рядом других объектов. Сообщалось, что курдские силы согласились избегать боевых действий рядом с нефтяными и газовыми объектами.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.

Azernews Newspaper
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