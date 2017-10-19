КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар

19 октября 2017 07:29 (UTC+04:00)

КНДР пригрозила нанести по США "невероятный" удар в самый неожиданный момент, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

"Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте", - отмечает ЦТАК.

Авианосная ударная группа ВМС США в период с 16 по 26 октября проводит совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова.

По сведениям командования седьмым флотом ВМС США, маневры пройдут в Японском и Желтом морях. Их целью станет отработка совместных действий на море и тренировки по связи. Кроме того, в них примут участие американские эсминцы USS Stethem и USS Mustin, авиация двух стран. Военнослужащие США и Южной Кореи должны также отработать действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные.

Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении республики. Пхеньян же заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.

Azernews Newspaper
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