Саммит ЕС обсудит ситуацию вокруг КНДР и сделку по атому

19 октября 2017 09:55 (UTC+04:00)

Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза станут главной темой плановой двухдневной встречи глав государств и правительств 28 стран сообщества, которая открывается в четверг в Брюсселе. Кроме того, лидеры европейских государств намерены обсудить ситуацию вокруг ракетных испытаний КНДР и реализации соглашения по ядерной программе Ирана, а также отношения сообщества с Турцией, передает ТАСС.

В повестку дня саммита входят и продолжающийся в Европе миграционный кризис, и политика безопасности и обороны Евросоюза.

Как ожидается, еще одна тема - ситуация в Каталонии - будет обсуждаться лидерами ЕС, однако только в кулуарах, за закрытыми дверями, так как она не входит в повестку саммита.

Прогресса по Brexit нет

Как заявил председатель Евросовета Дональд Туск в письме главам государств и правительств, в первый день саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит перед лидерами 27 стран ЕС в связи с переговорами по Brexit.

После этого 27 стран - членов ЕС должны будут ответить на вопрос, достигнут ли существенный прогресс, который позволит перейти ко второму этапу переговоров. Как сообщил в среду журналистам представитель ЕС, ответ на этот вопрос известен и он отрицательный. По словам дипломата, саммит ЕС решит начать подготовку ко второму этапу переговоров с надеждой на то, что долгожданный прогресс будет достигнут в декабре.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован не позднее марта 2019 года.

Azernews Newspaper
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