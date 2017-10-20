Японская делегация посетит Южные Курилы 26-30 октября

20 октября 2017 09:32 (UTC+04:00)

Правительство Японии направляет на Южные Курилы вторую делегацию чиновников и бизнесменов, которая посетит острова 26-31 октября. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио глава МИД страны Таро Коно, передает ТАСС.

"Мы с Россией должны вместе создать образ будущего этих четырех островов, - сказал министр. - Хотелось бы найти приемлемый для обеих сторон способ решения проблемы и заключить на этой основе мирный договор". Главой делегации, по словам главы МИД, назначен советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

По плану, группа 26 октября прибудет на судне на Кунашир, после чего посетит Итуруп и Шикотан. Затем японская делегация, как ожидается, снова вернется на Кунашир.

Первый визит японской делегации в составе 69 человек на эти острова состоялся с 27 июня по 1 июля. Группа в составе чиновников и представителей деловых кругов тогда посетила Кунашир, Итуруп и Шикотан, где изучила состояние инфраструктуры, возможности реализации совместных проектов. В общей сложности они осмотрели 64 объекта, включая больницы, электростанции, спортивные центры и строящийся гостиничный комплекс.

Azernews Newspaper
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