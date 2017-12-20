Генсек ООН подсчитал среднюю продолжительность конфликтов в мире

20 декабря 2017 23:22 (UTC+04:00)

Средняя продолжительность конфликтов в мире достигает сегодня 20 лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Количество вооруженных конфликтов в глобальных масштабах сократилось, но на Ближнем Востоке и в районах Африки возникали новые. Конфликты становятся более трудноразрешимыми. Они длятся дольше - в среднем более 20 лет", - заявил Гутерреш, выступая на заседании Совбеза ООН по проблематике вызовов международному миру и безопасности, передает РИА Новости.

Глава всемирной организации отметил, что урегулирование конфликтных ситуаций усугубляется тем, что вооруженные группы "конкурируют за контроль над органами власти, природными ресурсами и территорией, и, будучи экстремистскими группами с абсолютистскими требованиями, они не оставляют места для демократии".

"Предотвращение конфликтов должно быть во главе всей нашей работы. Лучше предотвратить конфликт, чем потом пытаться разрешить его", - обратился генсек к членам Совбеза.

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