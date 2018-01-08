Шведские школьники пошли гулять в лес и нашли банку, а в ней рулон евро

8 января 2018 20:00 (UTC+04:00)

Шестилетние ученики из школы города Сунне на западе Швеции во время прогулки в лесу нашли банку, в которой лежали норвежские деньги на сумму более 4 тысяч евро, хозяина искали и не нашли, поэтому полиция решила отдать деньги детям, сообщает Радио Швеции, передает РИА Новости.

"Обычный день в лесу превратился в нечто сказочно необычное для детей из подготовительного класса школы "Эстра скулан" в Сунне. Они нашли стеклянную банку с содержимым", - сообщило радио.

Как пояснила радио директор школы Ленита Бестерман банку принесли в школу, не открывая, и позвонили в полицию.

"Учителя сказали, что банку лучше не открывать. Она была закрыта, и в ней можно было видеть деньги. Банкноты были свернуты в рулон", - пояснила директор. Когда именно была сделана находка, неизвестно. Сообщается лишь, что хозяин не откликнулся, и полиция решила во вторник передать деньги детям.

По словам директора школы, класс намерен потратить деньги на совместные поездки по теме "природа и лес".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Швеции выросло число противников вступления в НАТО - опрос
Европа 7 января 15:54
В шведском Мальме взорвали полицейскую машину
Европа 30 декабря 2017 01:09
Россия планирует выслать двух шведских дипломатов
Россия 28 ноября 2017 11:20
Книга азербайджанских писателей признана лучшей в Швеции (ФОТО)
Культура 23 ноября 2017 19:46
Неизвестный открыл стрельбу в центре Стокгольма
Европа 17 ноября 2017 21:54
Посольство Беларуси официально открылось в Швеции
Беларусь 16 ноября 2017 11:11
Главы МИД Швеции и Польши отмечают прогресс Грузии в рамках Восточного партнерства
Грузия 14 ноября 2017 14:35
Италия не вышла на ЧМ по футболу впервые с 1958 года
В мире 14 ноября 2017 01:49
Швеция может предоставить территорию для проведения военных учений ЕС
В мире 13 ноября 2017 17:58
Швеция сохранит временный пограничный контроль со странами Шенгена до мая
Европа 10 ноября 2017 23:02
Швеция планирует купить у США комплексы "Пэтриот"
Европа 7 ноября 2017 23:07
Швеция также сможет воспользоваться преимуществами железнодорожной линии Север-Юг - глава МИД Азербайджана
Политика 6 ноября 2017 23:08
В Швеции неизвестные повредили готовящийся к вылету самолет
Европа 30 октября 2017 12:25
Швеция примет около 23,5 тыс. беженцев до конца 2017 года
Европа 25 октября 2017 17:16
В шведском Хельсингборге подорвали дверь в здание полиции
Европа 18 октября 2017 10:06
Четыре человека пострадали в результате стрельбы на юге Швеции - СМИ
Другие страны 13 октября 2017 05:13
Позиция Швеции по НАТО не изменится при текущем правительству
Европа 28 сентября 2017 12:55
В Швеции танк столкнулся с поездом
Европа 26 сентября 2017 20:31