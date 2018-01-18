Членов ОИC призвали прервать связи с Израилем

18 января 2018 07:18 (UTC+04:00)

13-я конференция Парламентского союза стран-членов ОИС в своём итоговом заявлении в среду призвала членов ОИК, имеющих дипломатические и экономические связи с Израилем, прервать эти отношения, пока президент Дональд Трамп не отменит свое решение о переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, передает агентство ИРНА.

«Мы решительно осуждаем одностороннее решение США признать Иерусалим столицей сионистского режима и считаем этот акт угрозой международному миру и безопасности и полномасштабной агрессией против неоспоримых прав палестинцев», - говорится в тексте заявления, зачитанном председателем комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (иранского парламента) Ирана Алаеддином Боруджерди.

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