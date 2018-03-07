Названы самые опасные города мира

7 марта 2018 03:05 (UTC+04:00)

Эксперты из мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" составили рейтинг самых опасных городов мира в 2017 году, передает РИА Новости.

Первое место в списке занял мексиканский город Лос-Кабос, уровень убийств в котором составил почти 111 случаев на каждые сто тысяч человек. Второе место в рейтинге заняла венесуэльская столица Каракас. Тройку самых опасных городов мира замкнул также мексиканский город Акапулько.

Всего в рейтинг попали 50 городов, большая часть из которых располагается в Латинской Америке. Наибольшее представительство в списке у Бразилии и Мексики — 17 и 12 городов соответственно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
В Дамаске за десять дней при обстрелах погибли 13 человек
Другие страны 08:29
Трамп пообещал "с умом" выбирать нового экономического советника
США 07:44
Колумбия объявила о временном закрытии границы с Венесуэлой
Другие страны 06:20
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3
Турция 05:11
США ввели санкции против КНДР за применение химоружия
США 04:33
Экономический советник Трампа Гэри Кон заявил об отставке
США 04:13
Цукерберг и его жена выделят $30 млн на борьбу с низким уровнем грамотности
В мире 03:42
В Средиземном море спасли более 160 мигрантов
В мире 02:35
США могут ввеcти 25% пошлины на автомобили из ЕС
США 02:21
Премьер Швеции призвал США к диалогу с КНДР
Европа 01:48
Россия и КНР разрабатывают средства против спутников США - Пентагон
США 01:08
Узбекистан намерен развить сотрудничество с РФ в сфере финансирования и образования
Бизнес 00:49
Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России
Турция 00:30
Трамп заявил, что КНДР действует "позитивно"
США 00:16
США уничтожили более десятка террористов ИГ в Афганистане
США 6 марта 23:47
Де Мистура обсудил межсирийское урегулирование с посланниками из Ирана, России и Турции
В мире 6 марта 23:25
У побережья Австралии обнаружили затонувший в 1942 году авианосец ВМС США
Другие страны 6 марта 23:03
В США поезд врезался в грузовик с соляной кислотой
США 6 марта 22:43