В конфликтах на Ближнем Востоке в последние годы погибли 1,5 млн человек

4 апреля 2018 19:16 (UTC+04:00)

Около 1,5 миллиона человек погибли на Ближнем Востоке в последние годы в результате военных конфликтов, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Василий Трушин, передает РИА Новости.

"По оценкам ряда экспертов, в результате спровоцированных конфликтов погибли около 1,5 миллиона человек, а свыше 15 миллионов стали беженцами. В условиях ослабления и разрушения государственности в ряде арабских государств активизировались экстремистские группировки", - сказал Трушин на VII Московской конференции по международной безопасности.

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