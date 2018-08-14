Шесть стран ЕС договорились принять мигрантов с судна Aquarius

14 августа 2018 18:19 (UTC+04:00)

Шесть стран ЕС пришли к соглашению по приему 141 мигранта с судна Aquarius неправительственной организации (НПО) SOS Mediterranee. Об этом сообщила во вторник газета El Pais, передает ТАСС.

По ее информации, договор также подразумевает распределение еще сотни нелегалов, спасенных в Средиземном море. Испания примет 60 мигрантов, о готовности пустить к себе 30 человек также заявила Португалия. Предполагается, что к договору присоединилась Франция. Какие еще страны согласились открыть свои порты для мигрантов, пока не уточняется.

Как сообщила в Twitter международная организация "Врачи без границ", Италия и Мальта отказались принять Aquarius. Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли подчеркнул, что передвижения судна "координировались береговой охраной Ливии в зоне их ответственности". "Сейчас судно находится в мальтийских водах и идет под флагом Гибралтара. На данном этапе Соединенное Королевство несет ответственность за спасение потерпевших кораблекрушение", - написал он в Twitter.

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