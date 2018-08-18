Генсек ООН соболезнует из-за кончины Кофи Аннана

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального секретаря Кофи Аннана, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой женевского офиса ООН, передает РИА Новости.

"Кофи Аннан был движущей силой добра. Я с глубокой грустью узнал о его кончине. Во многом Кофи Аннан представлял собой саму ООН. Он поднялся по служебной лестнице, чтобы возглавить организацию и ввести ее в новое тысячелетие с неповторимыми достоинством и приверженностью… Мои сердечные соболезнования Нани Аннан, их семье и всем, кто скорбит о потере этого гордого сына Африки, который стал мировым лидером в области мира и гуманных ценностей", - заявил Гутерреш.

Генсек ООН подчеркнул, что Кофи Аннан и его достижения продолжат вдохновлять людей.

Свои соболезнования в связи с кончиной Аннана выразил также верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

"Он (Аннан) был другом для тысячи и лидером для миллионов людей", - говорится в заявлении Зейда, распространенном пресс-службой УВКПЧ ООН в субботу.

Кофи Аннан, нобелевский лауреат и бывший генеральный секретарь ООН скончался в субботу на 81-м году жизни после непродолжительной болезни

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