Названа дата и место похорон Кофи Аннана

24 августа 2018 22:37 (UTC+04:00)

Похороны бывшего генсека ООН Кофи Аннана состоятся 13 сентября в Гане, сoобщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента страны Нана Акуфо-Аддо.

Акуфо-Аддо также сообщил, что Аннан будет похоронен на новом военном кладбище в столице Ганы Аккра.

Напомним, что Кофи Аннан скончался 18 августа в возрасте 80 лет. В микроблоге Twitter Аннана появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что он скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.

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