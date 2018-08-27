В ООН призвали судить руководство армии Мьянмы за геноцид против рохинджа

27 августа 2018 12:33 (UTC+04:00)

Существует достаточно информации, что судить за геноцид в штате Рахкайн высшее руководство армии Мьянмы, в том числе главнокомандующего Мин Аунг Хлайна, говорится в докладе независимой международной миссии ООН по расследованию в Мьянме, передает РИА Новости.

Документ будет официально представлен 18 сентября в ходе очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Составители доклада не были допущены в Мьянму и свое расследование проводили на основе интервью с жертвами и свидетелями, изучая спутниковые снимки, фотографии и видео. В ходе работы эксперты также посетили Бангладеш, Индонезию, Малайзию, Таиланд и Великобританию.

Представители миссии по расследованию в Мьянме отмечают, что высшее руководство армии страны совершало геноцид, преступления против человечности и военные преступления в штатах Ракхайн, Качин и Шан при попустительстве гражданских властей. В частности, происходившее в марте 2017 года, "без сомнения, расценивается как серьезнейшие преступления, согласно международному праву". Речь идет о групповых изнасилованиях, нападении на детей, сжигании целых деревень, пытках, насильственных исчезновениях, сексуальном рабстве. При этом в штате Ракхайн отмечались элементы преступлений против человечности, а массовое бегство рохинджа после событий 25 августа 2017 года стало результатом не единовременной операции, а намеренно проводимой систематической политики властей, отмечают в миссии.

"Тактика вооруженных сил Мьянмы последовательная и чрезвычайно непропорциональная по отношению к имеющимся угрозам безопасности, особенно в штате Ракхайн, но также и в северной Мьянме. Их презрение к человеческой жизни, достоинству и свободе, а также в целом к международному праву должно вызывать озабоченность у всего населения", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По мнению авторов, "существует достаточно информации, чтобы гарантировать расследование и судебное преследование высших должностных лиц в командовании армии, чтобы компетентный суд мог определить их ответственность за геноцид в штате Ракхайн". "Преступления в штате Ракхайн, манера, с которой они были совершены, похожи по своей сути и серьезности на те, которые в другом контексте предполагают намерение геноцида", - отмечается в докладе.

Представители миссии также привели список подозреваемых в совершении преступлений. В нем, в частности, значится главнокомандующий мьянманской армией старший генерал Мин Аунг Хлайн и еще пятеро командующих. Полный список имен находится в распоряжении Верховного комиссара ООН по правам человека и может быть передан любому "компетентному и вызывающему доверие" судебному органу.

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