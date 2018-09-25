Мэй: для борьбы с химоружием и наказания виновных в его применении нужно делать больше

Международное сообщество должно прикладывать больше усилий, чем сейчас, для предотвращения новых случаев применения химического оружия в мире, а также для привлечения к ответственности виновных в его использовании. Такое заявление сделала в преддверии своего выступления в Совете Безопасности (СБ) ООН глава правительства Великобритании Тереза Мэй, сообщила во вторник премьерская канцелярия, передает ТАСС.

"Мы тесно сотрудничали с нашими союзниками, когда дали скоординированный ответ на применение Россией химического оружия в Солсбери, и в результате 28 стран, а также НАТО присоединились к нам, выслав в общей сложности 150 сотрудников российской разведки, что стало крупнейшей высылкой в истории, - сказала Мэй. - Вместе с тем международное сообщество должно предпринимать больше совместных действий - как для предотвращения применения химического оружия в будущем и для того, чтобы гарантировать привлечение к ответственности тех, кто его использует, так и для борьбы с целым спектром угроз глобальной безопасности, в том числе распространением оружия массового поражения".

Мэй также вновь обвинила в применении химоружия как Москву, так и Дамаск, утверждая, что они размывают "красные линии, ограничивающие применение химического оружия". По словам Мэй, как инцидент в Солсбери, так и случаи применения химоружия в Восточной Гуте, в которых Запад обвиняет сирийское правительство, "создают угрозу международной системе" и разрушают договоренности о противодействии распространению и использованию оружия массового поражения.

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