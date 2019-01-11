SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками связи Iridium NEXT

11 января 2019 19:50 (UTC+04:00)

Ракета-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT на борту стартовала в пятницу с пусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Старт был осуществлен в 07:31 по времени Западного побережья США. Трансляция запуска ведется на сайте компании SpaceX, разработавшей ракету, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

SpaceX первоначально планировала осуществить данный пуск в октябре 2018 года, однако по различным причинам его неоднократно откладывали. В последний раз ожидалось, что старт состоится 8 января, но тогда его вновь перенесли. Это уже восьмой запуск в рамках данной программы.

На борту Falcon 9 находятся 10 телекоммуникационных спутников, принадлежащих компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной связи, базирующийся в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space поставил задачу вывести на орбиту более 80 спутников связи Iridium.

Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Ранее планировалось, что вся группировка Iridium NEXT будет размещена на орбите до конца прошлого года, однако из-за переноса нескольких пусков этого не произошло.

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