Volkswagen сократит тысячи сотрудников

8 марта 2019 15:22 (UTC+04:00)

Автогигант Volkswagen планирует дополнительно сократить до семи тысяч рабочих мест в рамках новой программы экономии. Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, новые меры планируется принять с целью повышения мощностей по производству электромобилей, для которого компании нужны дополнительные средства. В Volkswagen пока официально не прокомментировали эти данные.

Руководство концерна достигло в 2016 году с производственным советом договоренности о пакете мер экономии, который предусматривает сокращение по всему миру примерно 30 тыс. рабочих мест, из них 23 тыс. - в Германии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Какие автомобили чаще всего покупают в Турции?
Бизнес 11 февраля 09:40
Обнародованы данные по самой продаваемой марке автомобиля в Турции
Бизнес 7 февраля 13:14
Автомобильный рынок Турции сократился почти на 60%
Турция 4 февраля 15:41
Свыше 300 тыс. автовладельцев Германии присоединились к иску против Volkswagen
Европа 2 января 16:31
Volkswagen планирует сократить в Германии около 7 тыс. рабочих мест
Европа 21 декабря 2018 01:24
Обнародованы данные по самой продаваемой марке автомобиля в Турции
Бизнес 11 декабря 2018 09:00
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев доказал, что выполняет обещанное - житель Шамахинского района
Политика 16:56
К 2035 году в китайской провинции Шаньдун будет построено семь новых аэропортов
В мире 16:49
Бывший тренер "Арсенала" Венгер может занять пост в ФИФА
В мире 16:30
В Швеции выходца из Узбекистана приговорили к семи годам тюрьмы за подготовку теракта
В мире 16:17
Когда Азербайджан начнет инвестировать в газораспределительную сеть Болгарии? (Эксклюзив)
Энергетика 16:17
В Баку открылась выставка эксклюзивной индийской продукции (ФОТО)
Бизнес 16:11
В Италии 8 Марта отмечают забастовками и демонстрациями
В мире 16:02
Душевное поздравление азербайджанским женщинам (ФОТО)
Культура 15:48
В Индии разбился истребитель
В мире 15:43