Стремительно развивающаяся экономика Китая дает жителям страны чувство удовлетворенности и счастья

На днях Государственное статистическое управление КНР опубликовало «Статистический бюллетень об экономическом и социальном развитии Китая в 2018 году».

Как сообщает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао», согласно этому документу, в прошлом году количество новых рабочих место превзошло прогнозы, доход жителей страны соответствует ВВП, стремительно растут показатели в таких «счастливых индустриях», как туризм, спорт, кино и телевидение.

Жители страны в интервью газете «Жэньминь жибао» отметили: «За этот год чувство удовлетворенности в результате приобретений усилилось».

Трудоустройство является основой народного благосостояния. В 2018 году китайская экономика находилась под давлением нисходящей тенденции, как в КНР, так и за рубежом, было немало опасений по поводу трудоустройства. В итоге, Китай развеял все беспокойства, предоставив надежные данные. Согласно бюллетеню, к концу прошлого года количество трудоустроенных составило 775 млн. 860 тыс. человек, число занятых в городах и поселках – 434 млн. 190 тыс. Благодаря осуществлению политических мер по стимулированию и стабилизации трудоустройства, в 2018 году были достигнуты намеченные цели.

Официальный представитель Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Лу Айхун отметил, что стабильное трудоустройство, в первую очередь, поддерживается благодаря устойчивому экономическому развитию. В 2018 году Китай вышел на новую ступень по совокупному масштабу экономики, ВВП превысил 90 трлн. юаней, что на 6.6% больше по сравнению с 2017 годом. «Совокупный масштаб экономики продолжает увеличиваться, трудоустройство растет, рост экономики предоставляет прочную опору для занятости».

Вместе с этим, стабильно увеличивается доход китайского населения. Согласно данным Государственного статистического управления КНР, в 2018 году средний располагаемый доход на человека составил 28 тыс. 228 юаней, что на 8.7% больше прошлогоднего номинального роста. С учетом влияния фактора цен, фактическое увеличение – 6.5%, что выше уровня потребительских цен. Доходы населения растут наряду с экономическим ростом.

В 2018 году стабильно повышались стандарты социального обеспечения. Правительство Китая в очередной 14-й раз увеличило пенсии для пенсионеров предприятий и учреждений, общий показатель роста составил около 5%.

Благодаря росту дохода и совершенствованию социального обеспечения люди более уверено тратят деньги. В 2018 году потребление оставалось первой движущей силой в экономическом росте Китая. Согласно данным, в прошлом году объем розничных продаж потребительских товаров в стране превысил 38 трлн. юаней.

На фоне слабого роста глобальной экономики сильная покупательная способность китайских потребителей имеет особое значение, она не только стимулирует внутренний рынок, но и дает толчок глобальному рынку. Китай уже стал первой в мире страной-источником выездного туризма. Во время Чемпионата мира по футболу в России в прошлом году около 100 тыс. китайских туристов побывали в российских городах, посмотрели матчи. Китайцы стали третьей по численности группой туристов, въехавших в Россию. В 2018 году в День холостяка 11 ноября на платформе Tmall объем продаж японской косметики Kao и продукции британской компании Dyson за один час превысил 10 млн. юаней. Согласно обзору Bloomberg, Китай из «мировой фабрики» превратился в «глобальный супермаркет». Покупки, туризм, спорт, художественные представления…жизнь китайцев постоянно обогащается. Стремительно развивающаяся экономика дает жителям страны чувство удовлетворенности и счастья.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.