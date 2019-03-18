Apple представила новые модели iPad

18 марта 2019 18:57 (UTC+04:00)

Компания Apple представила в понедельник новые модели планшетов iPad Air и iPad Mini, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании, новый iPad Air получил экран Retina с диагональю 10,5 дюйма (26,67 см), процессор A12 Bionic, а также ламинированный дисплей с технологией True Tone, улучшающей качество изображения.

Для iPad Mini разработчики сохранили экран диаметром 7,9 дюйма (20 см), но добавили процессор последнего поколения A12 Bionic. Кроме того, устройством теперь можно управлять с помощью стилуса Apple Pencil.

Доступные объемы памяти для новых планшетов - 64 и 256 Гбайт. Обе модели будут продаваться в корпусах серебряного, золотого и серого цветов.

Цена за iPad Mini начинается с $399, а за iPad Air - с $499.

Компания ранее не анонсировала выпуск данных планшетов.

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