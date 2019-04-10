Отказ в отсрочке Brexit не грозит экономическим хаосом, считает эксперт

10 апреля 2019 10:51 (UTC+04:00)

Выход Великобритании из ЕС без соглашения не отвечает ничьим интересам, поэтому вполне вероятно, что европейские лидеры на саммите в среду предоставят очередную отсрочку, однако даже в случае "жесткого" Brexit экономический хаос Европе не грозит, считает аналитик Центра европейской политики Йохан Бьеркем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В среду в Брюсселе пройдет экстренный саммит ЕС, на котором, как ожидается, лидеры ЕС могут в качестве одного из вариантов предоставить Британии "гибкую" отсрочку сроком на год, в течение которой Лондон сможет покинуть сообщество, когда будет готов.

"Если Великобритания выйдет без соглашения, это будет, конечно, колоссальным событием, последствия этого в экономическом смысле будут крайне значительными. И Еврокомиссия, и Великобритания каждая со своей стороны просчитывают варианты отсутствия договоренности.

Но если смотреть с точки зрения чисто экономических последствий, тяжелее будет Великобритании, чем ЕС, потому что последствия для одной страны, покидающей ЕС, сильнее, она теряют доступ к единому рынку", - сказал эксперт РИА Новости в преддверии саммита.
По его оценкам, "Великобритании потребуется множество лет, чтобы заново провести переговоры о свободной торговле с остальным миром, это займет один, два, три года, и то при самом оптимистичном раскладе".

"У Великобритании уйдет много времени начать новые партнерские торговые отношения с другими странами. Перед британскими властями стоит большой вызов", - отметил он.
При этом эксперт не согласен с мнением, что отсутствие договора при выходе создаст какой-либо экономический хаос в Европе.

"Я не уверен, что в случае отсутствия договоренности в ЕС наступит экономический хаос. Это слишком сильно сказано. Определенно, будут негативные последствия, но наиболее негативные последствия будут для Великобритании", - сказал он.

Эксперт считает, что прогнозировать исход саммита сложно, но "никому не хочется решения без договора". "Думаю, это не в интересах ни (премьера Британии - ред.) Терезы Мэй, ни Евросовета. Они могут договориться об очередном переносе срока, полагаю, это вполне вероятный итог", - сказал аналитик.

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