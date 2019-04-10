Француз пробежал 418 км, чтобы его взяли на работу в Nike

10 апреля 2019 16:45 (UTC+04:00)

Житель города Безансон (Франция) Асад Эль Мелюки пробежал несколько сотен километров до штаб-квартиры компании Nike, чтобы тем самым продемонстрировать свое желание работать в этой компании, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как сообщила в среду газета Le Parisien, с этой целью он стартовал из Безансона, на востоке Франции, в сторону Парижа, где расположено представительство корпорации. Девять дней спустя и преодолев 418 км, он достиг своей цели. Многие французы следили за продвижением Эль Мелюки на его страничке в Twitter, одобряя его замысел лайками.

В здании корпорации его сначала встретили как обычного претендента на работу и попросили посидеть в комнате ожидания. Однако затем ситуация заметно изменилась - все сотрудники отдела по связям с общественностью с шумом влетели в комнату и устроили радостный прием кандидату. Оказалось, они были в курсе его инициативы и внимательно следили за пробегом через интернет.

Эль Мелюки отправился затем на собеседование. Однако на работу его не приняли. Но посоветовали обратиться в головной европейский офис в Нидерландах. Побежит ли теперь француз в Амстердам из Парижа, неизвестно.

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