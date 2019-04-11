Оппозиция Судана выступила за передачу власти переходному правительству

Оппозиционная суданская Ассоциация профессионалов заявила, что кризис в стране нельзя решить через военный переворот, а власть должна быть передана гражданскому переходному правительству, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Суданский кризис является хроническим, его нельзя разрешить "сверху"... К этому кризису нельзя обращаться через еще один военный переворот, который приведет к новому, более сложному кризису", - говорится в заявлении пресс-службы ассоциации, организующей протесты в Хартуме. Ассоциация отметила, что причиной нынешнего кризиса является военный переворот 1989 года, в результате которого к власти пришел нынешний президент Омар аль-Башир.

Согласно заявлению, "декабрьская революция" продолжается. "Нет иного пути, кроме передачи власти переходному гражданскому национальному правительству на основе консенсуса народа", - говорится в заявлении.

Ливанский телеканал al-Mayadeen ранее сообщил, что армия Судана решила на экстренном заседании в четверг снять аль-Башира со всех постов и отправить в отставку правительство страны.

Суданские военные в ближайшее время объявят о создании нового органа руководства страны во главе с армией, заявил РИА Новости источник в армии. Телеканалы в Судане объявили о трансляции в ближайшее время брифинга представителей министерства обороны по ситуации в стране.

Источники в правящей партии Судана "Национальный конгресс" ранее подтвердили РИА Новости сообщения о задержании разыскиваемых Международным уголовным судом экс-министра обороны страны Абдуррахима Хусейна и исполняющего обязанности председателя партии Ахмеда Харуна.

Суданские военные перекрыли дорогу, ведущую к зданию гостелерадиокомпании страны, в районе здания усилено присутствие армии. К зданию генштаба стекаются толпы людей.

В Судане уже около четырех месяцев продолжаются народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находящегося у власти в Судане уже 30 лет.

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